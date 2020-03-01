Будут ли проверять казанцев на коронавирус? Минздрав не видит смысла в проверке всех россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение о том, что журналисту не удалось пройти обследование на COVID-19.

Мурашко отметил, что смысл провериться появляется "при условии наличия клиники (симптомов - ИФ) или если возвращаетесь из очагов заражения".

По словам министра, это можно сделать в поликлиниках "через систему обследования на специализированной площадке, это производится в установленном порядке бесплатно".

По данным Роспотребнадзора, всего в России было выявлено два случая заражения новым коронавирусом, болело два гражданина КНР, они уже выздоровели. Также в настоящее время в России на карантине в Казани содержатся трое заболевших, эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии.

Между тем, в Китае, где возник вирус, с декабря прошлого года от COVID-19 скончались 2870 человек, зарегистрирован 79824 случаев заболевания.