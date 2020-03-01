Для резидентов Иннополиса теперь налоги будут составлять 1%

В Татарстане утвердили новый налог для резидентов Иннополиса.

«Отличная новость! Новый закон Республики Татарстан, в котором утверждены льготные ставки по УСН для IT-предпринимателей и компаний, которые зарегистрированы в Иннополисе», — написал на своей страничке заместитель Премьер-министра Роман Шайхутдинов.

Так, льготы получат компании, которые работают по упрощённой системе налогообложения и занимаются информационными технологиями, разработкой ПО или оказывают консультационные услуги в данной области.

Для компаний, оплачивающих налоги за «доходы минус расходы», ставка составит всего 5%. Для тех, кто платит налог от общего объёма доходов, ставка будет лишь 1%. ⠀

Сейчас в ОЭЗ «Иннополис» зарегистрированы 89 резидентов, 11 из которых применяют упрощённую систему налогообложения.