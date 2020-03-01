Минниханов показал, как реагирует на поздравления с днем рождения

В воскресенье, 1 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов празднует 63-летие. Он выложил в Instagram ролик, в котором показано как он отвечает на поздравления.



Видео представляет собой стилизацию под экран телефона Минниханова. Там президент РТ отвечает на поздравительные сообщения от певца Салавата Фатхетдинова, Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Башкирии Радия Хабирова и актера Стивена Сигала.

Рустам Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. Является президентом Республики Татарстан с 25 марта 2010 года.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/167474-minnihanov-pokazal-kak-otvechaet-na-pozdravleniya-shaymieva-ramzana-kadyrova-i-habirova-63-letiem