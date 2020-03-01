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Минниханов показал, как реагирует на поздравления с днем рождения

Cегодня, 11:47 100 3 Автор: prokazan.ru

В воскресенье, 1 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов празднует 63-летие. Он выложил в Instagram ролик, в котором показано как он отвечает на поздравления.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро! Хәерле иртә!

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

29 Фев 2020 в 7:29 PST

Видео представляет собой стилизацию под экран телефона Минниханова. Там президент РТ отвечает на поздравительные сообщения от певца Салавата Фатхетдинова, Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Башкирии Радия Хабирова и актера Стивена Сигала.

Рустам Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. Является президентом Республики Татарстан с 25 марта 2010 года.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/167474-minnihanov-pokazal-kak-otvechaet-na-pozdravleniya-shaymieva-ramzana-kadyrova-i-habirova-63-letiem

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комментарии

Горожанин
0
01 марта 2020
12:25
Здрасьте.Ой , сорри , не ту дверь открыл .
Горожанин
4
01 марта 2020
12:39
С праздником глава Татарстана!
Горожанин
1
01 марта 2020
13:03
А как медведь его по пьяни нй послал - не показал?

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