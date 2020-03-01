Провожаем зиму и отмечаем масленицу: какие парки ждут казанцев сегодня?

Парки и скверы подготовили небольшую афишу. ⠀
Лесопарк Лебяжье, 10:00.
В лесопарке Лебяжье проводы зимы пройдут с театрализованным представлением и взятием снежной крепости, сжиганием чучела Масленицы, зимними забавами, ярмаркой и концертом. Хедлайнер — российская певица Виктория Дайнеко.⠀
Парк им. Горького, 11:00.
В парке им. Горького. Вас ждут народные забавы, частушечный баттл, хороводы, песни под баян, мастер-классы, конкурсы и блины!⠀
Горкинско-Ометьевский лес, 11:00.
В кафе «Лес» пройдет бесплатный мастер-класс по приготовлению блинов. Регистрация не требуется, но количество участников ограничено.⠀
Парк «Калейдоскоп», 11:00.
Здесь пройдут театрализованные представления, концерт, зимние забавы и мастер-классы.
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