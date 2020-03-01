Провожаем зиму и отмечаем масленицу: какие парки ждут казанцев сегодня?

Парки и скверы подготовили небольшую афишу. ⠀

Лесопарк ​Лебяжье, 10:00.

В лесопарке Лебяжье проводы зимы пройдут с театрализованным представлением и взятием снежной крепости, сжиганием чучела Масленицы, зимними забавами, ярмаркой и концертом. Хедлайнер — российская певица Виктория Дайнеко.⠀

Парк им. Горького, 11:00.

В парке им. Горького. Вас ждут народные забавы, частушечный баттл, хороводы, песни под баян, мастер-классы, конкурсы и блины!⠀

Горкинско-Ометь​евский лес, 11:00.

В кафе «Лес» пройдет бесплатный мастер-класс по приготовлению блинов. Регистрация не требуется, но количество участников ограничено.⠀

Парк «Калейдоскоп», 11:00.

Здесь пройдут театрализованные представления, концерт, зимние забавы и мастер-классы.