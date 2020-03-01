Два парня украли собачий корм на 10 тысяч рублей, но животных у них не оказалось

Два мешка собачьего корма на 10 тысяч рублей двое молодых людей украли в одном из зоомагазинов города. Инцидент произошел еще осенью прошлого года и попал в объективы камер видеонаблюдения.

Казанские полицейские нашли и задержали воришек. 18-летние юноши, один из которых обучается в колледже, другой – в школе, свою вину полностью признали. Выяснилось, что домашних животных у них нет и корм они украли для дальнейшей продажи.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.