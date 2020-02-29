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Казань расцвела алыми розами и улыбками девушек к старту шоу «Холостяк»

Cегодня, 15:36 0 Автор: prokazan.ru

В преддверии наступления настоящей календарной весны в центре Казани появились молодые люди с охапками красных роз. Никто из прохожих не остался равнодушным, на лицах расцветали улыбки, а у девушек, получивших розу из рук прекрасного джентльмена, оттаивали сердца. 

Такую акцию телеканал ТНТ решил провести к старту нового сезона самого романтического шоу – «Холостяк». И кто знает, может в этот день одному из наших холостяков, дарившим весеннее настроение, повезло, и он нашел свою любовь. За несколько часов более тысячи казанских девушек получили розу – символ проекта. 

Напоминаем, что самое популярное в мире романтическое реалити о том, как мужчина мечты ищет себе невесту возвращается на ТНТ после двухлетней паузы! Новый «Холостяк» будет не похож на всех предыдущих — главным героем шоу станет человек, чья профессия не связана с шоу-бизнесом… 

Новый герой — доктор Антон Криворотов, известный стоматолог. Новый сезон снимался на берегу океана, в Португалии. Зрителей ждут сказочные истории в духе Уолта Диснея, свидание на острове в океане в 1000 км от берега, неожиданные побеги со съемочной площадки, тайные встречи с героем шоу на его вилле, экстрим, ретро, романтика и настоящие бунтарские вечеринки. 
 

НОВЫЙ «ХОЛОСТЯК» по воскресеньям с 1 марта в 20.30 на ТНТ!

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