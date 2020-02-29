В Казани на Баумана загорелся мужской монастырь

Сегодня, 29 февраля,в 10:53 в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре на улице Баумана.

В одном из зданий Иоанно-Предтеченского мужского монастыря наблюдалось задымление. К прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что источник возгорания находится на втором этаже двухэтажного здания.

Пожар потушили за полчаса, погибших и пострадавших нет, причина происшествия устанавливается, сообщают в МЧС республики.

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь был основан около 1567 года, в 1649 году сгорел и был отстроен в камне. Известен благотворительной деятельностью. Главные святыни монастыря: частица мощей святителя Германа Казанского, образ святого Иоанна Предтечи, иконы Божией Матери «Тихвинская» и «Неупиваемая Чаша».