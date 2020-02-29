В Татарстане на региональных автодорогах в апреле ограничат движение большегрузов

С 1 по 30 апреля в Татарстане на дорогах регионального и межмуниципального значения вводится ограничение движения для большегрузов, сообщает Миндортранс РТ.

"Для предупреждения разрушения автомобильных дорог, обеспечения их сохранности и, как следствие, безопасности дорожного движения весной вводится весеннее ограничение движения путем установления на автомобильных дорогах снижения допустимой осевой нагрузки", - говорится на сайте.

Для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с 1 апреля разрешенная нагрузка составит 6 тонн на ось, независимо от расположения и количества осей в тележке.

Ограничение движения не затронет ряд транспортных средств. В частности, ограничение не распространяется на пассажирские автобусные перевозки, перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений. Также ограничение не действует на транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо, на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на мусоровозы.

Со списком автодорог регионального значения, на которых вводятся ограничения для тяжеловесного транспорта, можно ознакомиться на официальном сайте Миндортранса РТ в разделе "Деятельность".