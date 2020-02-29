Глава Роспотребнадзора сообщила о состоянии эвакуированных в Казань туристов с коронавирусом

Состояние эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Казань россиян находится в норме, сообщают РИА "Новости".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила:

"И состояние здоровья, и медицинские показатели - все у них в норме".

Напомним, что восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани, в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. У троих из восьмерых эвакуированных в столицу РТ был диагностирован коронавирус, который протекает в легкой форме.