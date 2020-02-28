Студентку из Казани, утонувшую на Бали, похоронили в поселке Васильево

Сегодня, 28 февраля, в поселке Васильево простились с Авелиной Назаровой. Студентка из Казани погибла на Бали. Девушка не справилась с волнами и утонула, ее не смогли спасти.

"Сегодня мы попрощались с нашей Авелиной. Спасибо всем большое за вашу помощь и поддержку в трудную для нас минуту! Спасибо тем, кто был рядом и разделил наше горе" - написала подруга погибшей девушки в своем аккаунте "Инстаграм".

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Напомним, что друзья девушки просили финансово помочь всех неравнодушных граждан с доставкой тела на родину, в Казань. Все процедуры обошлись в 9 800 долларов.