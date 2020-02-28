В Татарстане мужчина убил бывшего мужа возлюбленной топором

Вечером 26 февраля 2020 года в одном из домов села Альшихово Буинского района обнаружено тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ранений головы.

Как выяснили в Следкоме РТ, подозреваемый в убийстве жил вместе со своей возлюбленной и ее бывшим супругом. В один из дней женщина ушла по делам в соседнее село, а оставшиеся дома мужчины выпили и поссорились. Экс-муж ударил соперника доской по голове и пошел спать, а обиженный гражданин взял топор и трижды ударил пострадавшего по голове, после чего пошел к соседям и попросил вызвать полицию.

59-летний мужчина задержан, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.