Синоптики РТ предупредили о дожде, снеге и тумане

Последний день февраля в Татарстане будет ветреным. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозам синоптиков, 29 февраля местами по Татарстану и в Казани ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, а также метель ( в Казани снег и метель прогнозируют ночью и утром).

Подует юго-западный ветер, порывы достигнут 15-18 метров в секунду, ожидается туман, днем термометры покажут 0...+3 градуса. На дорогах из-за осадков и температуры воздуха ожидается снежная каша и гололед.