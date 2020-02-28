В Татарстане полицейские ликвидировали нарколабораторию

Полицейские Татарстана накрыли нарколабораторию в Салмачах.

Как рассказали в МВД РТ, в поселке правоохранители остановили автомобиль с тремя гражданами 21, 23, 32 лет, все они ранее были судимы. Во время личного досмотра у одного из молодых людей обнаружили и изъяли 10 таблеток амфетамина, которые, как заявил подозреваемый, он хранил для личного употребления.

После полицейские приехали в дом, который снимали задержанные. Здесь нашли 638,07 грамма мефедрона и 36,2 грамма марихуаны, а также приспособления и реактивы для изготовления наркотиков, травматические пистолеты, ножи и кастеты. Оружие, как пояснили задержанные, нужно было для самообороны. Все изъятое направлено на экспертизу.

Известно, что наркотики, которые злоумышленники производили в лаборатории, реализовывали методом "закладок". Молодые люди полностью признали свою вину. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.