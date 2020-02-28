«Это чей-то заказ?»: перевозчики Казани прокомментировали «откровенное интервью» с кондуктором

В социальных сетях появился ролик, в котором журналист берет интервью у якобы кондуктора. Последний скрывает свою личность и сидит спиной к камере.

Кондуктор заявил, что теперь пассажиры не смогут проехать в автобусе без билета, заплатив "в карман" кондуктору меньшую сумму, Также он поведал о реальной зарплате кондукторов и планах:

"Нужно набрать план за один день. Не набираешь план - вешают долги. Если в конце месяца они не перекрываются, то получаешь 10-15 тысяч." - рассказал герой ролика.

Журналист предположил, что руководству выгодно завышать планы, чтобы платить работникам меньше. На ролик уже отреагировали в Ассоциации перевозчиков Татарстана.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: План по сбору выручки существует, мы это никогда не скрывали! Если раньше за план отвечал водитель, то сегодня эта зона ответственности исключительно кондуктора. То есть выдать билет, получить деньги и сдать в кассу. Если этого не будет, то завтра нечем будет платить зарплату и заправлять автобусы. Перевозчики Казани уже давно просят, чтобы у нас как в Москве работал 220 ФЗ. Что это значит? Бюджет полностью оплачивает транспортные расходы и сам собирает деньги! Мы только за, освободите нас от сбора выручки и платите за км пробега как в Москве. Тогда плана не будет! 220 ФЗ увы в Казани не работает, поэтому есть план, отмечу еще раз для выплаты зарплат и заправки автобусов.

Усомнился Темляков и в том, что герой материала - действительно кондуктор.

"Зачем человек на видео закрывает лицо, действительно ли это кондуктор? Может это чей-то заказ? Мы не исключаем того, что заказы будут. Ведь сейчас на автотранспортных предприятиях мы наводим порядок. Ввели валидаторы нового поколения, ужесточили дисциплину, проводим работу по выявлению тех, кто продает фальшивые билеты. Есть кондуктора и бывшие водители, которым это не нравится" - подчеркнул председатель объединения

Добавим, что в феврале в РТ поймали на воровстве 51 сотрудника. 10 кондукторов и 1 водитель уволены, 40 кондукторов лишены премий.