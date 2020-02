Билайн и «Лиза Алерт» стали победителями GSMA Global Mobile Awards 2020

Совместный проект Билайн и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» стал победителем международного технологического конкурса GSMA Global Mobile Awards 2020. Решение «Beeline AI - Поиск людей» на базе нейросети для «Лиза Алерт» признано лучшим в номинации Best Mobile Operator Service For Consumers.

Это вторая подряд награда оператора в международном конкурсе GSMA Global Mobile Awards - в 2019 году победителем в номинации Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion стал совместный проект Билайн и Моторика по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса Билайн: «Мы в Билайн верим, что инновации должны служить во благо всего человечества. И для нас это не просто слова. Благодаря сотрудничеству с «Лиза Алерт» мы открываем для телекоммуникационной отрасли новые возможности для помощи людям. Награда GSMA Global Mobile Awards служит доказательством, что мы движемся в правильном направлении».

Андрей Быкасов, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн: «Устойчивое развитие - это важная составляющая часть бизнес-стратегии Билайн, и в создании своих продуктов мы всегда стараемся учитывать интересы общества. Мы убеждены, что сегодня открытость и готовность реагировать на запросы общества являются залогом успешности и конкурентоспособности для любой компании. Именно такой подход вдохновляет нас создавать новые цифровые продукты и сервисы, которые помогают объединять разных людей и организации на пути к системному влиянию на социальную проблематику».

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Для нас новые технологии, в том числе возможности искусственного интеллекта, - реальная помощь в спасении жизней. Мы развиваем свои практики во многом ориентируясь на возможности, которые дает или потенциально может дать телеком и ИТ. Наше партнерство с Билайн длится много лет, и вместе мы создали немало действительно значимых решений, чтобы построить рабочую систему поиска пропавших в масштабах всей страны».

Летом 2019 года Билайн первым в России запустил решение «Beeline AI - Поиск людей» на базе нейросети для обработки фотографий местности, полученных с беспилотных летательных аппаратов в местах поиска пропавших людей волонтерами «Лиза Алерт». Специалисты Билайн в сотрудничестве с экспертами «Лиза Алерт» разработали и обучили нейросеть, учитывая релевантный опыт передовых разработок в этой сфере. Использование решения позволяет волонтерам в разы сократить время на просмотр и сортировку полученных снимков. Технология постоянно совершенствуется и адаптируется к специфике поиска пропавших людей.

Решение для «Лиза Алерт» представлено в двух форматах: онлайн-сервис с возможностью передавать данные в облачное хранилище BeeCloud, где к фото имеет моментальный доступ группа отсмотра, и оффлайн-решение предустановленное на компьютере поисковой группы, непосредственно находящейся на месте поисков. Для загрузки в BeeCloud большого объема фотографий требуются высокие скорости передачи данных. Развитие сетей связи, в том числе, внедрение технологии 5G, уже в скором времени позволит масштабировать решение за счет возможности отработки нескольких параллельных поисков, повысить его эффективность за счет большего применения облачных вычислений, а также привлечь к участию большее количество волонтеров из разных регионов России.

Европейская организация GSMA проводит ежегодный конкурс Global Mobile Awards или GloMo, в котором получают призы лучшие мировые технологические компании в различных категориях.