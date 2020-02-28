Генерального директора АО "Судоходная компания "Татфлот" Рустэма Мухутдинова оштрафовали за совершение налогового преступления. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Установлено, что руководитель судоходной компании в 2018 году при наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам и неисполненных требований ФНС России об уплате налогов, а также принятых решений о взыскании недоимки по налогам, сокрыл денежные средства компании в крупном размере – на сумму более 5 миллионов рублей. Деньги для расчетов с контрагентами он переводил через счета подконтрольной ему организации.

В ходе следствия и в суде Мухутдинов полностью признал вину в совершении данного преступления и задолженность погасил. Ему назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Добавим, что налоговое преступление было выявлено в ходе другого расследования - по поводу невыплаты зарплаты. Предприятие задолжало 600 работникам более 120 миллионов.