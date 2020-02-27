Экс-помощника казанского прокурора обвиняют в мошенничестве с двумя миллионами рублей

Советский районный суд Казани отправил под домашний арест бывшего помощника прокурора Московского района города Рамиса Набиева, обвиняемого в мошенничестве. Под арестом он пробудет до 20 апреля.

Набиев обвиняется в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он вместе с подельниками получил 2 миллиона рублей якобы для передачи в качестве взятки за благоприятное решение по уголовному делу, пишет "Интерфакс".

Следком РТ возбудил дело 20 февраля, на следующий день обвиняемый уволился из прокуратуры и спрятался на съемной квартире в Набережных Челнах, где и был задержан спустя несколько дней. 26 февраля ему предъявлено обвинение.

Такая мера пресечения, как домашний арест, избрана для того, чтобы Набиев не смог оказать влияние на граждан, давших на него показания и не скрылся от следствия.