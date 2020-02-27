В РТ директор предприятия растратил миллионы, предназначенные для укрепления берегов водохранилища

71-летний экс-директор ФГУ «Средволгаводхоз» подозревается в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, выделенных на укрепление берегов Куйбышевского водохранилища.

По данным Следкома РТ, в 2016 году между предприятием и ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» был заключен договор на выполнение берегоукрепительных работ Куйбышевского водохранилища, деньги были выделены в рамках федеральной целевой программы. В 2016-2017 годах подозреваемый подписал акты приемки выполненных работ на сумму более 168,9 миллионов рублей. При этом стоимость фактически выполненных работ составила только 113,8 миллионов.

Таким образом, государству и предприятию был причинен ущерб на сумму более 55 миллионов рублей. Ранее в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по факту растраты более 34,9 миллионов, выделенных на берегоукрепление реки Вятки, а также незаконном премировании самого себя на сумму более 694,6 тысяч рублей.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.