В Зеленодольске пенсионерка неудачно покурила в квартире и чуть не сгорела

В Зеленодольске на пожаре едва не погибла 62-летняя женщина. Как рассказали в пресс-службе МЧС РТ, о запахе дыма в подъезде дома № 14 по улице Королева сообщили соседи пенсионерки.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, хозяйка загоревшейся квартиры на втором этаже успела выйти на улицу. Она получила незначительное отравление продуктами горения, медики оказали ей помощь, но от госпитализации женщина отказалась.

От огня в квартире пострадало кресло на площади один квадратный метр, а причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении самой хозяйки жилья. По словам соседей, пострадавшая склонна к употреблению алкоголя и нередко курит прямо в квартире.

Пожарные приняли решение установить в квартире женщины бесплатный пожарный датчик, сообщают в МЧС РТ.