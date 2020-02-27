Казанец, занимавшийся сексом со школьницами, заявил, что ничего противозаконного не совершал

Герой материала ProKazan.ru о педофилии, мужчина по прозвищу Хоббот, вышел на связь с редакцией и заявил, что болен, и ничего противозаконного не совершал.

В материале одна из девушек, которую Хоббот совратил в 15 лет, поделилась своей историей. Также в открытых фотоальбомах в соцсетях корреспондент обнаружил фото указанного мужчины в окружении девочек-подростков и альбомы, посвященные отдельным девочкам.

Однако, как заявил сам Хоббот, его действия не противоречили закону, а педофилия - это болезнь, а не преступление.

Скриншот переписки

После выхода статьи в редакцию ProKazan.ru поступил ряд сообщений от девушек, которые знали о наклонностях героя материала.

Скриншот сообщения от подписчицы. Речь идет о человеке по прозвищу Хоббот

Сообщение от читательницы

А сам Хоббот обратился в полицию с заявлением о клевете. Редакция ProKazan.ru продолжит держать казанцев в курсе событий.

Согласно статье 134 УК РФ, под уголовную ответственность попадает половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. В случае, если деяние совершено в отношение лица от 12 до 14 лет, а также в отношении нескольких лиц, не достигших возраста согласия, наказание ужесточается.