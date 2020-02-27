В России проверять ЕГЭ будет искусственный интеллект

К проверке письменных заданий единого госэкзамена уже в 2020 году привлекут искусственный интеллект. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает Министерство образования и науки РТ.

Планируется, что все работы будут пропускать через программу, которая определяет почерк. Ранее опыт использования ПО позволил из массива в 5 миллионов сканов выделить единичные нарушения, возникшие в ходе экзамена.

В прошлом году искусственный интеллект привлекали в тестовом режиме, с этого года проверки будут проводить в штатном режиме.