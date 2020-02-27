Подкасты: с чего начать, где искать, какие выбрать

По мнению учёных человек, давно стал киборгом: настолько мы срослись со своими гаджетами. Но проводим ли мы своё экранное время с пользой? Согласно исследованию, We Are Social и Hootsuite* в 2019 году россияне тратили в среднем 2:26 часа в соцсетях ежедневно: это 37 дней в году!

Мы выпадаем из реальности, «прилипая» к экрану. Причём, по статистике за это же время могли бы научиться сыграть песню на укулеле и выучить Азбуку Морзе (например, чтобы прочитать наш месседж на картинке).

Как же проводить время в сети более осознанно? Тут на выручку и приходят подкасты — стремительно набирающий популярность способ учиться, развлекаться и просто быть в тренде.

Преимущества подкастов очевидны:

1. Время, проведённое с пользой

Контент подкастов в среднем значительно полезнее и интереснее, и его можно прослушивать в фоновом режиме, не отвлекаясь от дел.

2. Ничего лишнего

Приложения для подкастов не засорены бесполезной информацией и в них нет баннерной рекламы (или её можно отключить).

3. Офлайн — не помеха

Большинство приложений-агрегаторов поддерживают закачку выпусков на смартфон.

4. Уникальность и атмосферность контента

Культура подкастов развивается и их разнообразие растёт. Авторы всё чаще идут на творческие эксперименты, невозможные на других платформах. Появляются подкасты-драмы, пронзительные расследования и даже жутковатые хорроры.

5. Это бесплатно

Платные подкасты существуют, но большинство каналов представляют свой контент безвозмездно.

С чего начать?

Обязательно купите хорошие наушники. Особенно, если часто бываете в шумных местах, вроде метро. Даже самые интересные подкасты зачастую записываются не на профессиональный микрофон: трансляции могут «фонить» и проявлять артефакты записи. К тому же, не каждый гость выпуска — а иногда и автор — имеет блестящую театральную дикцию.

Помните: формат подкастов связан с передачей достаточно большого объёма данных. Без стабильного мобильного интернета не обойтись. Советуем обратить внимание на новую линейку тарифов Билайн «Близкие люди», большие пакеты интернета, набор опций на любой вкус и никаких переплат. Билайн рекордно много строил последние два года, и увеличил сеть четвертого поколения в два раза, чтобы мобильный интернет с отличной скоростью был доступен большинству абонентов.

Теперь вы готовы начинать поиски.

Где искать?

Всё зависит от вашего устройства. Разработчики iOS и Android предлагают собственные приложения-агрегаторы подкастов. Они очень даже «рабочие», а главное — бесплатные.

1. Если у вас iPhone

Каждый iPhone, на котором установлена актуальная iOS, имеет встроенное приложение Apple Podcasts (12+) — одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов.

Как это часто бывает с Apple, оно считается эталоном юзабилити и минимализма. Из минусов: отсутствие продвинутых элементов настройки и моноплатформенность (которая в принципе свойственна продуктам Apple).

2. Если у вас не iPhone

Google Podcasts (12+) не входит в список предустановленных программ: его придётся качать с Google Play. Интерфейс прост и понятен. Правда, в жертву минимализму принесли функциональность: возможностей настройки намного меньше, чем у конкурентов.

Козырь Google Podcasts — его мультиплатформенность. Приложение индексирует подкасты с самых популярных ресурсов и способно сохранять выпуски на смартфон даже с платформ, не поддерживающих эту опцию. В сети можно найти советы умельцев, как через него слушать подкасты с iTunes.

3. Если вы ищете продвинутые настройки

Любители альтернативного функционала могут найти массу приложений в App Store или Google Play. Их общий основной минус: наличие рекламы.

Предлагаем ТОП-3 программ, которые подойдут любому пользователю:

— Overcast (6+)

Мощный менеджер подкастов для iOS, способный на большее по сравнению со встроенным клиентом. Продвинутый функционал может, например, усилить голос спикера на фоне музыки или автоматически перематывать отрезки тишины. Включает встроенные покупки

— Podcast Republic (12+)

Этот агрегатор подкастов на Android — настоящий монстр. Помимо прямого назначения с помощью него можно слушать радио или смотреть видеоподкасты. Включает встроенные покупки

— Pocket Casts (12+)

Приложение доступно на iOS и Android, и поддерживает синхронизацию между устройствами — неважно, какая на них ОС. Транслировать подкасты можно через Chromecast, AirPlay, Sonos и CarPlay. Включает встроенные покупки

Какие подкасты выбрать?

Подборки разнообразных ТОП-каналов атакуют вас с первой секунды работы приложения-агрегатора. Поэтому не будем тратить время на обзор того, что и так легко найти.

Вместо этого предлагаем обратить внимание на подборку ТОП-3 развивающих и неординарных подкастов, которые для атмосферности можно дополнить особыми локациями.

— The Big Beard Theory

О чём: Подкаст, рассказывающий о новостях из мира науки понятными словами. Бозон Хиггса, Большой взрыв и Чёрные дыры в комплекте.

Рекомендуется к прослушиванию: ночью, подальше от города, с видом на звёздное небо.

— Эйлер в России

О чём: Подкаст-аудиогид по городам европейской части России. Отлично подойдёт тем, кто хочет вырваться из мегаполиса на пару дней, но не знает, куда.

Рекомендуется к прослушиванию: в путешествии по стране.

— Большая дата

О чём: Подкаст Билайн о сфере Больших Данных (Big Data) для профи и всех любознательных. Отделяет городские легенды от правды и рассказывает интересные истории о мире информации.

Рекомендуется к прослушиванию: везде, где есть связь.

С развитием сетей четвертого поколения следить за любимыми подкастами можно откуда угодно. Сегодня 4G-интернет Билайн доступен 86% населения России, а доля трафика удвоилась за последние 2 года. Благодаря масштабной модернизации сети средние скорости LTE тоже растут, несмотря на возрастающие нагрузки. Согласно Роскомнадзору**, в 2019 году Билайн вышел на первое место по темпам строительства 4G сети среди всех операторов связи. Конечно, всё ещё можно найти места, в которые пока не пришёл 4G Билайн. Но скоро он будет и там.

*https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

**https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70220.htm