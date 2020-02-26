Ветеранам Великой Отечественной войны пообещали мобильники с пожизненной бесплатной связью

Ветеранам ВОВ в честь 75-летия Победы планируют предоставить мобильные телефоны с бесплатной связью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Связь обеспечат операторы "большой четверки" - МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Предполагается также, что в список номеров в этих телефонах будут внесены номера социальных служб и сопровождающих волонтеров.

Напомним также, что ранее РЖД обязалась предоставить ветеранам бесплатный безлимитный проезд на поездах, в правительство РТ - выплатить в дополнение к федеральным 75 тысячам рублей федеральной поддержки еще по 25 тысяч.

По данным на 2019 год в России проживает более 75 тысяч ветеранов. Их средний возраст составляет 93 года.