Сбербанк внедрил Cash out в торговых точках Татарстана

26 февраля 2020 года, г. Казань – Жители Татарстана теперь могут снять наличные в продуктовых магазинах, расположенных в малонаселенных пунктах. Сервис стал доступен благодаря проекту Cash out от Сбербанка. Цель проекта — увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности, где отсутствует стационарная банковская инфраструктура.

Возможность снять наличные появилась в 157 торговых точках Камско-Устьинского, Актанышского, Высокогорского, Зеленодольского, Алькеевского, Кукморского, Пестречинского, Дрожжановского, Лениногорского, Сармановского, Агрызского, Муслюмовского, Бавлинского, Заинского, Кайбицкого, Новошешминского, Мензелинского, Черемшанского, Нурлатского, Тукаевского, Рыбно-Слободского, Нижнекамского, Альметьевского районах.

В магазинах, где предоставлена такая услуга, размещена наклейка «Здесь вы можете снять наличные». Для снятия наличных денежных средств через терминал в торговой точке обязательным условием является совершение покупки на любую сумму. При операции обязательно введение ПИН-кода. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается. Получить деньги смогут держатели карт Visa, Mastercard, МИР. Снять наличные можно в размере от 100 до 5000 рублей.