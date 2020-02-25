Минниханов поручил выяснить причины крупных аварий на промпредприятиях РТ за последние 10 лет

За последние 10 лет в республике увеличилось количество аварий на производстве с пострадавшими. Об этом сегодня, 25 февраля, в ходе совещания в Кабмине РТ сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Основная причина, по словам Песошина, связана с безответственным и формальным отношением к правилам техники безопасности и состоянию основного и вспомогательного оборудования, недостаточностью мер по профессиональной подготовке инженерно-технических работников и рабочего персонала, в том числе и при выборе подрядных организаций для проведения работ по диагностике, ремонту и экспертизе оборудования и технических устройств.

"В этой связи Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым поставлена задача перед контролирующими органами - выявить причины крупных аварий за последние 10 лет и предложить исчерпывающие меры для предотвращения таких случаев в будущем", - премьер.

Добавим, что на промышленных предприятиях Татарстана работает более 330 тысяч человек.