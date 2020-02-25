Ветеранам Татарстана предлагают пообщаться через интернет с иностранной молодежью и боевыми друзьями

В Татарстане к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запустят проект "Ветеран онлайн". Как пояснили в Министерстве по делам молодежи РТ, инициатива принадлежит объединению "Волонтеры Победы".

Проект работает в двух направлениях: во-первых, ветераны с помощью Skype общаются с молодыми людьми за рубежом; первый такой звонок уже состоялся 22 февраля. В нем приняли участие студенты из Египта, которые изучают историю России. В рамках второго направления ветераны смогут пообщаться с боевыми друзьями и подругами.

О том, как именно будет функционировать проект, в пресс-службе Минмолодежи не уточнили.