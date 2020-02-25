Если у вас есть домашнее животное, то наверняка вы не раз отказывались от поездок из-за того, что любимого питомца не с кем оставить. Родственники и друзья не всегда охотно соглашаются взять собаку или кошку на передержку, потому что это большие хлопоты, запах и регулярный выгул. Более того, не каждый владелец захочет оставлять питомца в непрофессиональных руках, и здесь наиболее уместным вариантом станет размещение в зоогостинице в Самаре «Мухтар», где смогут позаботиться о вашем питомце. Здесь действительно созданы идеальные условия для вашего четвероногого друга, а чтобы ему было более уютно, обязательно оставьте здесь его любимые миски, игрушки и что-то напоминающее о хозяине. Окруженные привычными вещами, а также вниманием и заботой питомцы не будут так сильно скучать по хозяину, пока он будет находиться в отъезде.

Условия размещения в зоогостинице «Мухтар»

Если вашей собаке требуется особый уход, то не стоит оставлять ее в зоогостинице, так как здесь не всегда могут обеспечить должный медицинский уход и стресс в виде временного переезда может значительно усугубить здоровье ослабленного животного. Поэтому в зоогостиницу не селят беременных и ощетинившихся самок, больных, животных, нуждающихся в особом уходе. Если ваше животное имеет инфекционное заболевание, то оно также не может быть размещено в гостинице, так как есть риск заражения других постояльцев гостиницы.

К важным правилам также относятся:

предоставление корма для питомца;

выбор типа питание – двух или трехразовое;

предоставление поводка;

предоставление средств индивидуального ухода.

В свою очередь сотрудники зоогостиницы будут заботиться о каждом постояльце. С собаками будут гулять 3 раза в день, а за отдельную плату вычесывать, стричь когти, чистить уши, обрабатывать от паразитов.

Одним из преимуществ гостиницы «Мухтар» также является тот факт, что ее владелец – профессиональный кинолог, а значит, сможет скорректировать поведение вашего питомца и дать ценные рекомендации хозяину по воспитанию собаки любой породы.

Зоогостиница Мухтар в Самаре

https://vk.com/perederzhka.v.samare

Тел.: +7 (927) 752-26-32