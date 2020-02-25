Минниханов предложил организовать авиарейс из Казани в Бухару

Рустам Минниханов предложил организовать авиасообщение между столицей Татарстана и узбекистанским городом Бухара. Идею он высказал во время встречи с хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым. Встреча прошла сегодня, 25 февраля,в Казанском Кремле.

Авиасообщение между двумя городами будет способствовать деловой активности и росту взаимного турпотока, считает президент РТ. На данный момент между Татарстаном и Узбекистаном уже есть регулярный рейсы. В целом у РТ и Узбекистана есть большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, заявил Рустам Минниханов. В рамках встречи также обсуждались вопросы развития взаимодействия между предприятиями Татарстана и Бухарской области, увеличение объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, укрепление гуманитарных связей.