Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

12:34, сегодня
Жители Казани избили мужчину за отказ дать им тысячу рублей. Это попало на камеры
14:03, сегодня
В Казани женщина провалилась в люк. Ей потребовалась помощь спасателей
13:33, сегодня
Соцсети: в РТ уволили учителя из-за того, что он пришел на урок пьяным
13:14, сегодня
Полицейские Казани за четыре минуты доставили в больницу малыша с травмой головы
12:33, сегодня
Разбитые стекла и сломанные двери: чиновники вернули КАМАЗу «убитые» автобусы
11:41, сегодня
В Минздраве Татарстана рассказали, как себя чувствуют эвакуированные с лайнера пассажиры
11:34, сегодня
На КАМАЗе введут сокращенную рабочую неделю из-за коронавируса
10:12, сегодня
Под Казанью с дороги слетела машина. В соцсетях обсуждают, кто виноват
09:22, сегодня
«Спасибо за все, Женя»: из казанского «Рубина» ушел полузащитник
21:01, 24.02.2020
Казанская журналистка разбилась на снегоходе на Камчатке
18:39, 24.02.2020
Челнинка Агина Алтынбаева обвинила полицейских в незаконном задержании
18:03, 24.02.2020
Исполком Казани обязали вернуть лифты в надземные переходы на двух улицах
16:30, 24.02.2020
В Челнах на автостоянке загорелась будка охранника
16:18, 24.02.2020
В Казани простились с бывшим прокурором Татарстана Кафилем Амировым
15:37, 24.02.2020
Бывший футболист «Рубина» попросил Метшина благоустроить двор мечети
14:26, 24.02.2020
В Китае заявили, что эпидемию коронавируса скоро остановят
14:00, 24.02.2020
В Татарстане снова ухудшится погода. Водителям следует быть внимательнее
13:23, 24.02.2020
Врачи рассказали о состоянии пассажиров «коронавирусного» лайнера, находящихся в Казани
12:58, 24.02.2020
В Казани с пятого этажа горящего дома спасли шестерых человек
12:45, 24.02.2020
Банк «Открытие» увеличил лизинговый портфель на 84%
12:37, 24.02.2020
Минздрав РТ прокомментировал информацию о закрытии Республиканской клинической больницы
11:49, 24.02.2020
В Татарстане из горящей многоэтажки спасли два десятка человек
11:33, 24.02.2020
Так смог бы не каждый взрослый: в Татарстане 15-летний парень вынес из огня человека
10:36, 24.02.2020
В Челнах водитель сбил пешехода и опрокинул автомобиль. Есть погибший
10:11, 24.02.2020
В Казани аналитики Big Data получают почти вдвое меньше, чем их московские коллеги
09:31, 24.02.2020
Житель Татарстана из-за пожара лишился автомобиля и едва не остался без крыши над головой
08:30, 24.02.2020
В Казани водитель с ножевым ранением устроил ДТП
19:19, 23.02.2020
Следком рассказал подробности массового отравления в бассейне в Челнах
19:17, 23.02.2020
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
17:48, 23.02.2020
В РТ задержали фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир», сбежавшего три года назад со сломанным позвоночником
17:43, 23.02.2020
Мама с ребенком погибли в страшной аварии на выезде из Казани
16:40, 23.02.2020
В Казани водитель на иномарке разнес торговый павильон
15:48, 23.02.2020
Появилось видео прибытия в Казань эвакуированных россиян с судна Diamond Princess
15:41, 23.02.2020
В Татарстане из-за сигареты чуть не сгорел дом, построенный больше ста лет назад
14:28, 23.02.2020
Трехкратное превышение концентрации хлора обнаружено в бассейне Челнов после массового отравления
12:33, 23.02.2020
Появились фото из больницы в Казани, где на карантин разместили эвакуированных с лайнера россиян
12:30, 23.02.2020
32 человека тушили пожар в жилом доме в Альметьевске
12:19, 23.02.2020
В ОЭЗ «Алабуга» начнут производить премиальную туалетную бумагу
12:00, 23.02.2020
«Девушки топят за равноправие. Почему мужчины не могут?» Казанцы рассказали о своей немужской работе
11:27, 23.02.2020
У троих эвакуированных в Казань россиян диагностировали коронавирус
11:16, 23.02.2020
Скончался экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров
11:01, 23.02.2020
Ушел из дома в сланцах и не вернулся: в Казани нужны волонтеры для поиска пропавшего мужчины
10:55, 23.02.2020
В жуткой аварии в Татарстане один человек погиб, четверо пострадали
10:36, 23.02.2020
Доставивший россиян с лайнера Diamond Princess в Казань экипаж пройдет обследование
10:30, 23.02.2020
Казань вошла в топ-10 самых мужественных городов России и СНГ
09:48, 23.02.2020
Шестеро детей госпитализированы с базы отдыха в Челнах из-за отравления парами хлора
09:27, 23.02.2020
«Хрустальная леди» Лилия Тимергалиева из Казани ждет ребенка
09:07, 23.02.2020
Восемь россиян, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань
08:18, 23.02.2020
Грузоперевозки
21:31, 22.02.2020
Несколько вариантов экономии на покупках
19:12, 22.02.2020
Муфтий Татарстана заявил, что многоженство спасет женщин от одиночества
15:10, 22.02.2020
Мошенник из Башкортостана дурил Челнинских продавцов на деньги и был пойман
14:54, 22.02.2020
Остался без авто и отправился за решетку: Житель Татарстана накопил штрафов и был пойман
14:37, 22.02.2020
К чему готовиться казанцам? В московском МСЗ зафиксировано повышение уровня радиации
14:14, 22.02.2020
Массовое ДТП: сразу несколько автомобилей столкнулись под Казанью
13:58, 22.02.2020
Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи
12:54, 22.02.2020
Вышел за пирожком - остался без авто: в Казани машины автохамов увозят на эвакуаторе
12:16, 22.02.2020
Количество взяток в Татарстане увеличилось больше чем в 2 раза
12:09, 22.02.2020
Минниханов вошел в топ-20 мужчин года. Кто еще в списке?
11:34, 22.02.2020
В Челнах работники КАМАЗа обокрали предприятие на 1 миллион рублей
11:07, 22.02.2020
В Казани Роспотребнадзор потерпел убытки от недоброжелателя, который обокрал сотрудников
10:37, 22.02.2020
В Челны постепенно возвращают автобусы, но пока на одном маршруте
10:01, 22.02.2020
В РТ открыли ледовые переправы, на свой страх и риск
22:36, 21.02.2020
В Лаишевском районе неизвестные пристрелили лосиху и детенышей. Браконьеров ищут
20:56, 21.02.2020
Выгодные выходные: Сбербанк объявляет о массовых скидках на подарки к праздникам
17:30, 21.02.2020
В «Рубине» рассказали о травме Дмитрия Тарасова. Он временно не сможет играть
17:22, 21.02.2020
Вячеслав Моше Кантор благодарен Владимиру Путину за усилия по борьбе с антисемитизмом и нетерпимость
16:45, 21.02.2020
На Горьковском шоссе в Казани у мужчины отобрали автомобиль
16:41, 21.02.2020
Инженер из Чистополя обокрал исполком почти на полмиллиона рублей
16:19, 21.02.2020
В Казани арестовали украинца-исламиста
16:19, 21.02.2020
«Квартет И», Павел Деревянко и Александр Ревва встретят весну на ТНТ4
16:12, 21.02.2020
В РТ из-за ям около 15 машин пробили колеса на трассе
15:57, 21.02.2020
В автограде девушку на «Ауди» отправили под арест из-за тонировки автомобиля
11:07, 21.02.2020
В РТ мужчина скончался из-за жутких травм, полученных на работе
10:47, 21.02.2020
В Челнах три несовершеннолетние девушки и два парня избили и ограбили молодого человека
10:29, 21.02.2020
Жительница Челнов умерла прямо на одной из остановок
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»

Банк «Открытие» увеличил лизинговый портфель на 84%

Bчера, 12:45 0 Автор: prokazan.ru

Банк «Открытие» более чем в полтора раза нарастил все ключевые показатели своего лизингового бизнеса по итогам 2019 года, а входящие в группу банка лизинговые компании «Балтийский лизинг» и «Открытый лизинг» закрепились в числе лидеров рынка.

Общий объем лизингового портфеля группы банка «Открытие» на 1 января 2020 года превысил 94 млрд рублей, увеличившись за год на 84%. Объем продаж по стоимости имущества без НДС вырос в 2019 году на 72%, до 73 млрд руб. По совокупному объему нового бизнеса банк «Открытие» входит в топ-6 крупнейших игроков на лизинговом рынке России.

По итогам 2019 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) группы компаний «Балтийский лизинг», входящей в группу банка «Открытие», превысил 53,95 млрд рублей. Это на 26,7% больше показателей 2018 года. За 2019 год ГК «Балтийский лизинг» заключила 19 688 сделок финансового и операционного лизинга по сравнению с 16 196 сделками в 2018-м. Текущий лизинговый портфель ГК «Балтийский лизинг» на 1 января 2020 года составил 65,06 млрд рублей.

Приоритетным направлением бизнеса для «Балтийского лизинга» является розничный сегмент. Большой объем сделок в этом сегменте помогает диверсифицировать портфель. На сегодня более 90% сделок «Балтийского лизинга» – договоры с представителями малого и среднего бизнеса, которых, как правило, интересует именно розничный лизинг.

Успехи компании в этом направлении не остались незамеченными на рынке. «Балтийский лизинг» стал лауреатом первой национальной премии «Лизинговая сделка года», учрежденной медиа-порталом FedLeasing.ru. Организация признана лидером в номинации «Лизинговая компания года в розничном сегменте». За это звание с ГК «Балтийский лизинг» соперничали 13 конкурентов.

О высоких показателях бизнеса и финансовой устойчивости компании свидетельствуют оценки российских и международных рейтинговых агентств. 17 декабря 2019 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» подтвердили рейтинг кредитоспособности группе компаний «Балтийский лизинг» на уровне ruA. При этом прогноз по рейтингу был изменен со стабильного на позитивный. Кроме того, вслед за пересмотром суверенного рейтинга РФ, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) ГК «Балтийский лизинг» с «BB-» до «BB».

ООО «Открытый лизинг» - еще одна дочерняя лизинговая компания банка «Открытие», специализирующаяся на сделках с крупными корпоративными клиентами. Компания вышла на рынок лизинговых услуг в начале 2019 году и уже по итогам 9 месяцев 2019 года вошла в ТОП-6 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте крупных корпоративных клиентов. За 2019 год компания сформировала лизинговый портфель в размере 29 млрд руб., объем продаж по стоимости лизингового имущества без НДС за 2019 год составил более 19 млрд руб.

В рейтинге ведущих лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2019 года, подготовленном агентством «Эксперт РА», ГК «Балтийский лизинг» расположилась на 8-м месте, а «Открытый лизинг»- на 17-м.

Дмитрий Корчагов, генеральный директор ГК «Балтийский лизинг»: «В 2019 году нам удалось существенно увеличить свой портфель и объем нового бизнеса. Ожидания более высоких темпов экономического роста в России и уровень профессионализма нашей команды позволяют нам надеяться на то, что в 2020 году мы сможем упрочить свои позиции на рынке».

Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»: «Лизинг является важным направлением бизнеса группы «Открытие», оказывающей весь спектр финансовых услуг розничным и корпоративным клиентам. Мы не только остаемся одним из лидеров в разных сегментах лизинга, но и укрепляем свои позиции на рынке. Уверены, что в 2020 году эта позитивная тенденция сохранится».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

читайте также:

Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи
Выгодные выходные: Сбербанк объявляет о массовых скидках на подарки к праздникам
«Квартет И», Павел Деревянко и Александр Ревва встретят весну на ТНТ4
Билайн за два года удвоил сеть 4G
Мужские профессии: Сбербанк рассказал истории успеха настоящих мужчин
Престижную премию «Золотое приложение» получил банк «Открытие»
В России внедрили систему оплаты топлива на АЗС с помощью QR-кодов
Татарстанцы примут участие в Югорской лыжном марафоне
В Казани покажут шедевр мирового кино
Как готовились ко Дню всех влюблённых?
НПФ «Открытие» показал лучшие показатели по инвестированию среди крупнейших пенсионных фондов России
Больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта
Сбербанк сегодня защищает клиентов от мошеннических атак в 97% случаев
«Песни, танцы и чувственные признания в любви»: как в Казани прошёл масштабный бал молодоженов
Как быстро найти работу в Казани
ТНТ объявил дату старта нового сезона шоу «Холостяк» с доктором Антоном Криворотовым!
Исследование банка «Открытие»: 1,4% индивидуальный предприниматель имеют задолженность по кредитам
Клиенты «Открытие Private Banking» в честь Дня влюбленных получат скидку 60%
Как казанцам получать скидку 2 рубля с каждого литра бензина и двойные бонусы
Рэпер Птаха: «Мне сложно дружить против кого-то»
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
14:00, 20.02.2020
Покорить Альпы и прогуляться по вулканическому песку: как сделать путешествие своей профессией
09:57, 19.02.2020
«Здравствуйте, мы газовщики, плановая проверка»: описание тактики мошенников
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие