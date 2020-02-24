Банк «Открытие» увеличил лизинговый портфель на 84%

Банк «Открытие» более чем в полтора раза нарастил все ключевые показатели своего лизингового бизнеса по итогам 2019 года, а входящие в группу банка лизинговые компании «Балтийский лизинг» и «Открытый лизинг» закрепились в числе лидеров рынка.

Общий объем лизингового портфеля группы банка «Открытие» на 1 января 2020 года превысил 94 млрд рублей, увеличившись за год на 84%. Объем продаж по стоимости имущества без НДС вырос в 2019 году на 72%, до 73 млрд руб. По совокупному объему нового бизнеса банк «Открытие» входит в топ-6 крупнейших игроков на лизинговом рынке России.

По итогам 2019 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) группы компаний «Балтийский лизинг», входящей в группу банка «Открытие», превысил 53,95 млрд рублей. Это на 26,7% больше показателей 2018 года. За 2019 год ГК «Балтийский лизинг» заключила 19 688 сделок финансового и операционного лизинга по сравнению с 16 196 сделками в 2018-м. Текущий лизинговый портфель ГК «Балтийский лизинг» на 1 января 2020 года составил 65,06 млрд рублей.

Приоритетным направлением бизнеса для «Балтийского лизинга» является розничный сегмент. Большой объем сделок в этом сегменте помогает диверсифицировать портфель. На сегодня более 90% сделок «Балтийского лизинга» – договоры с представителями малого и среднего бизнеса, которых, как правило, интересует именно розничный лизинг.

Успехи компании в этом направлении не остались незамеченными на рынке. «Балтийский лизинг» стал лауреатом первой национальной премии «Лизинговая сделка года», учрежденной медиа-порталом FedLeasing.ru. Организация признана лидером в номинации «Лизинговая компания года в розничном сегменте». За это звание с ГК «Балтийский лизинг» соперничали 13 конкурентов.

О высоких показателях бизнеса и финансовой устойчивости компании свидетельствуют оценки российских и международных рейтинговых агентств. 17 декабря 2019 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» подтвердили рейтинг кредитоспособности группе компаний «Балтийский лизинг» на уровне ruA. При этом прогноз по рейтингу был изменен со стабильного на позитивный. Кроме того, вслед за пересмотром суверенного рейтинга РФ, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) ГК «Балтийский лизинг» с «BB-» до «BB».

ООО «Открытый лизинг» - еще одна дочерняя лизинговая компания банка «Открытие», специализирующаяся на сделках с крупными корпоративными клиентами. Компания вышла на рынок лизинговых услуг в начале 2019 году и уже по итогам 9 месяцев 2019 года вошла в ТОП-6 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте крупных корпоративных клиентов. За 2019 год компания сформировала лизинговый портфель в размере 29 млрд руб., объем продаж по стоимости лизингового имущества без НДС за 2019 год составил более 19 млрд руб.

В рейтинге ведущих лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2019 года, подготовленном агентством «Эксперт РА», ГК «Балтийский лизинг» расположилась на 8-м месте, а «Открытый лизинг»- на 17-м.

Дмитрий Корчагов, генеральный директор ГК «Балтийский лизинг»: «В 2019 году нам удалось существенно увеличить свой портфель и объем нового бизнеса. Ожидания более высоких темпов экономического роста в России и уровень профессионализма нашей команды позволяют нам надеяться на то, что в 2020 году мы сможем упрочить свои позиции на рынке».

Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»: «Лизинг является важным направлением бизнеса группы «Открытие», оказывающей весь спектр финансовых услуг розничным и корпоративным клиентам. Мы не только остаемся одним из лидеров в разных сегментах лизинга, но и укрепляем свои позиции на рынке. Уверены, что в 2020 году эта позитивная тенденция сохранится».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.