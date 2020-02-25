Под Казанью с дороги слетела машина. В соцсетях обсуждают, кто виноват

Сегодня утром в Пестречинском районе легковой автомобиль слетел в кювет. Об этом сообщают очевидцы аварии в социальных сетях. О пострадавших информации нет, однако свидетели отмечают, что перевернутая машина лежит в поле достаточно длительное время.

Пользователи соцсетей обсуждают, кто виноват в ДТП. Одни считают, что это вина дорожников, которые не убирают снег:

"Как снег выпал ни одного дорожника не видно,они летом на сухой асфальт лучше посыпят"

"Мы ехали в 7.45 ни грамма песка не было и не одной снегоуборочной машины ((("

Другие пользователи подчеркивают, что дорога в порядке, а виноваты водители, которые нарушают скоростной режим:

"Конечно дорожники виноваты на строили дорог хороших теперь не винные люди в куветы улетают а то что чайники с глазами ездить не умеют носятся как в жопу ранены это ни че нормально как что случись то дорожники виноваты"

"Нормальные дороги скоростной режим соблюдать надо"

"у наших всегда все виноваты, кроме дураков за рулем, большинстве водителей только на ишаках ездить-даже на идеальных дорогах умудряются расколотиться, а уж если снежок или дождь" - возмущаются пользователи соцсетей.

Напомним, что в выходные на дороге Казань-Шемордан из-за плохой погоды произошло смертельное ДТП. Погибла женщина и ребенок.