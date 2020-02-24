Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

17:43, 23.02.2020
Мама с ребенком погибли в страшной аварии на выезде из Казани
08:30, сегодня
В Казани водитель с ножевым ранением устроил ДТП
19:19, 23.02.2020
Следком рассказал подробности массового отравления в бассейне в Челнах
14:00, 20.02.2020
Покорить Альпы и прогуляться по вулканическому песку: как сделать путешествие своей профессией
19:17, 23.02.2020
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
17:48, 23.02.2020
В РТ задержали фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир», сбежавшего три года назад со сломанным позвоночником
16:40, 23.02.2020
В Казани водитель на иномарке разнес торговый павильон
15:48, 23.02.2020
Появилось видео прибытия в Казань эвакуированных россиян с судна Diamond Princess
15:41, 23.02.2020
В Татарстане из-за сигареты чуть не сгорел дом, построенный больше ста лет назад
14:28, 23.02.2020
Трехкратное превышение концентрации хлора обнаружено в бассейне Челнов после массового отравления
12:33, 23.02.2020
Появились фото из больницы в Казани, где на карантин разместили эвакуированных с лайнера россиян
12:30, 23.02.2020
32 человека тушили пожар в жилом доме в Альметьевске
12:19, 23.02.2020
В ОЭЗ «Алабуга» начнут производить премиальную туалетную бумагу
12:00, 23.02.2020
«Девушки топят за равноправие. Почему мужчины не могут?» Казанцы рассказали о своей немужской работе
11:27, 23.02.2020
У троих эвакуированных в Казань россиян диагностировали коронавирус
11:16, 23.02.2020
Скончался экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров
11:01, 23.02.2020
Ушел из дома в сланцах и не вернулся: в Казани нужны волонтеры для поиска пропавшего мужчины
10:55, 23.02.2020
В жуткой аварии в Татарстане один человек погиб, четверо пострадали
10:36, 23.02.2020
Доставивший россиян с лайнера Diamond Princess в Казань экипаж пройдет обследование
10:30, 23.02.2020
Казань вошла в топ-10 самых мужественных городов России и СНГ
09:48, 23.02.2020
Шестеро детей госпитализированы с базы отдыха в Челнах из-за отравления парами хлора
09:27, 23.02.2020
«Хрустальная леди» Лилия Тимергалиева из Казани ждет ребенка
09:07, 23.02.2020
Восемь россиян, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань
19:12, 22.02.2020
Муфтий Татарстана заявил, что многоженство спасет женщин от одиночества
15:10, 22.02.2020
Мошенник из Башкортостана дурил Челнинских продавцов на деньги и был пойман
14:54, 22.02.2020
Остался без авто и отправился за решетку: Житель Татарстана накопил штрафов и был пойман
14:37, 22.02.2020
К чему готовиться казанцам? В московском МСЗ зафиксировано повышение уровня радиации
14:14, 22.02.2020
Массовое ДТП: сразу несколько автомобилей столкнулись под Казанью
13:58, 22.02.2020
Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи
12:54, 22.02.2020
Вышел за пирожком - остался без авто: в Казани машины автохамов увозят на эвакуаторе
12:16, 22.02.2020
Количество взяток в Татарстане увеличилось больше чем в 2 раза
12:09, 22.02.2020
Минниханов вошел в топ-20 мужчин года. Кто еще в списке?
11:34, 22.02.2020
В Челнах работники КАМАЗа обокрали предприятие на 1 миллион рублей
11:07, 22.02.2020
В Казани Роспотребнадзор потерпел убытки от недоброжелателя, который обокрал сотрудников
10:37, 22.02.2020
В Челны постепенно возвращают автобусы, но пока на одном маршруте
10:01, 22.02.2020
В РТ открыли ледовые переправы, на свой страх и риск
22:36, 21.02.2020
В Лаишевском районе неизвестные пристрелили лосиху и детенышей. Браконьеров ищут
20:56, 21.02.2020
Выгодные выходные: Сбербанк объявляет о массовых скидках на подарки к праздникам
17:30, 21.02.2020
В «Рубине» рассказали о травме Дмитрия Тарасова. Он временно не сможет играть
17:22, 21.02.2020
Вячеслав Моше Кантор благодарен Владимиру Путину за усилия по борьбе с антисемитизмом и нетерпимость
16:45, 21.02.2020
На Горьковском шоссе в Казани у мужчины отобрали автомобиль
16:41, 21.02.2020
Инженер из Чистополя обокрал исполком почти на полмиллиона рублей
16:19, 21.02.2020
В Казани арестовали украинца-исламиста
16:19, 21.02.2020
«Квартет И», Павел Деревянко и Александр Ревва встретят весну на ТНТ4
16:12, 21.02.2020
В РТ из-за ям около 15 машин пробили колеса на трассе
15:57, 21.02.2020
В автограде девушку на «Ауди» отправили под арест из-за тонировки автомобиля
15:29, 21.02.2020
«Теперь Обузов»: Тарасов едва вошел в состав казанского «Рубина» и уже получил травму
15:05, 21.02.2020
Билайн за два года удвоил сеть 4G
14:32, 21.02.2020
«Муж за такое и втащить может»: гражданские жены Казани ответили на сравнение их с проститутками
14:30, 21.02.2020
Мужские профессии: Сбербанк рассказал истории успеха настоящих мужчин
14:22, 21.02.2020
Какие брюки выбрать для разных типов фигуры
14:14, 21.02.2020
В Татарстане глава села «украла» жилье у людей, стоящих в очереди по договорам социального найма
13:45, 21.02.2020
В Казани муниципальные парковки два дня будут работать бесплатно
12:21, 21.02.2020
В Казани пара предалась разврату на капоте машины прямо на дороге. Их сняли на видео
12:00, 21.02.2020
Сбербанк профинансировал строительство второго дома в жилом квартале «Яркий»
11:19, 21.02.2020
В Казани самозанятые могут получить 100 тысяч рублей на туристические стартапы
11:13, 21.02.2020
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
11:07, 21.02.2020
В РТ мужчина скончался из-за жутких травм, полученных на работе
11:00, 21.02.2020
Престижную премию «Золотое приложение» получил банк «Открытие»
10:54, 21.02.2020
Казанцы получили срок за грабеж в баре. Их добычей стали очки, электронная сигарета и деньги
10:52, 21.02.2020
В России внедрили систему оплаты топлива на АЗС с помощью QR-кодов
10:47, 21.02.2020
В Челнах три несовершеннолетние девушки и два парня избили и ограбили молодого человека
10:40, 21.02.2020
Соцопрос: кто в Татарстане считает карьеру военнослужащего непривлекательной
10:29, 21.02.2020
Жительница Челнов умерла прямо на одной из остановок
10:18, 21.02.2020
Казанец, страдающий наркоманией, не соглашался лишаться водительских прав
10:15, 21.02.2020
В Челнах доцента КФУ задержали за получение взятки
10:02, 21.02.2020
Мебель для гостиной: важные составляющие комфорта
09:31, 21.02.2020
22-летняя девушка из Казани утонула на Бали
08:53, 21.02.2020
В Татарстане разыскивают сбежавшего из приюта подростка
08:33, 21.02.2020
Рустам Минниханов назначил нового министра экономики Татарстана
16:47, 20.02.2020
В РТ главу исполкома заподозрили в махинациях с социальным жильем
16:30, 20.02.2020
В Бугульме вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и убил свою сожительницу
16:20, 20.02.2020
В Челнах неизвестный мужчина попытался с помощью конфет заманить к себе 8-летнюю девочку
14:38, 20.02.2020
Соцсети: в Буинске автоледи перепутала газ с тормозом и сбила девушку
12:24, 20.02.2020
В Елабуге произошла серьезная авария. Есть пострадавшие
10:54, 20.02.2020
В автограде из-за горящего фонарного столба пострадали две машины
10:43, 20.02.2020
В Челнах женщина отсудила 284 тысячи рублей у депутата Госсовета из-за плохого капремонта
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото скриншот с видеозаписи

В Казани водитель с ножевым ранением устроил ДТП

Cегодня, 08:30 78 2 Автор: prokazan.ru

На перекрестке улиц Ершова и Новаторов произошло ДТП, один из участников которого сел за руль, будучи раненым. 

Как сообщает "Татарстан 24", в KIA Rio, стоящий на светофоре, врезался Chevrolet Lanos, машины получили небольшие повреждения. Водитель Chevrolet просил не вызывать Госавтоинспекцию, однако узнав, что дорожным полицейским уже позвонили, сел в машину и стал ждать их прибытия.

Обнаружилось, что незадолго до аварии виновника происшествия ударили ножом в спину, назвать имя напавшего он отказался, уточнив, что это произошло в Кощаково. После ранения мужчина сел за руль и приехал в Казань. Также выяснилось, что недавно виновника ДТП лишили прав за вождение в нетрезвом виде. 

Пострадавшего госпитализировали, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. 

читайте также:

Мама с ребенком погибли в страшной аварии на выезде из Казани
В Челнах в ДТП пострадали пенсионер и ребенок
Массовое ДТП: сразу несколько автомобилей столкнулись под Казанью
Соцсети: мужчина скрылся от погони, припарковав машину во дворе дома
Рост аварийности в Казани обеспокоил Госавтоинспекцию. В городе проведут масштабный рейд
В Казани на улице Горького иномарка снесла светофор
В Казани водитель BMW X5 проехал на красный и устроил ДТП с пострадавшим
В Казани водитель Infiniti QX50 устроил тройное ДТП и сбежал
В Казани водитель сбил ребенка на переходе и уехал
«Виновата двойная сплошная»: в соцсетях казанцы обсуждают ДТП с участием машины полиции
Стали известны подробности страшного ДТП с двумя погибшими в Казани
В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии около казанского ипподрома
В Казани водитель Лады во время ДТП прокусил насквозь язык
Соцсети: около казанского ипподрома BMW Х5 насмерть сбил человека
В Казани гражданин Узбекистана получил «условку» за смертельный наезд на человека
В Казани будут судить водителя, который пьяным на каршеринговом авто насмерть сбил пенсионерку
В Татарстане объявлен в розыск водитель, сбивший на внедорожнике двух лосей
Ночью в Казани иномарка влетела в столб: погибли двое парней
В Казани пенсионер на Porsche Cayenne поехал на красный и устроил аварию
Перевозчики Казани показали, что происходит в салоне автобуса при аварии. Видео
Автобус с пассажирами из Казани попал в ДТП в Марий Эл
На Фермском шоссе в Казани грузовик раздавил легковушку
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
24 февраля 2020
08:59
Проделки вируса с короной.
Горожанин
0
24 февраля 2020
09:06
Чикаго какое то.
Горожанин
0
24 февраля 2020
09:09
Надо на законодательном уровне запретить кощаковской алкашне ездить в Казань! Лучше упомянуть об этом в новой конституции, так надежнее

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
09:57, 19.02.2020
«Здравствуйте, мы газовщики, плановая проверка»: описание тактики мошенников
11:25, 18.02.2020
Заезды по бездорожью, лазертаг и русская баня: как порадовать мужчину на 23 февраля. 18+
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие