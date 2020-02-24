В Казани водитель с ножевым ранением устроил ДТП

На перекрестке улиц Ершова и Новаторов произошло ДТП, один из участников которого сел за руль, будучи раненым.

Как сообщает "Татарстан 24", в KIA Rio, стоящий на светофоре, врезался Chevrolet Lanos, машины получили небольшие повреждения. Водитель Chevrolet просил не вызывать Госавтоинспекцию, однако узнав, что дорожным полицейским уже позвонили, сел в машину и стал ждать их прибытия.

Обнаружилось, что незадолго до аварии виновника происшествия ударили ножом в спину, назвать имя напавшего он отказался, уточнив, что это произошло в Кощаково. После ранения мужчина сел за руль и приехал в Казань. Также выяснилось, что недавно виновника ДТП лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

Пострадавшего госпитализировали, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.