Ушел из дома в сланцах и не вернулся: в Казани нужны волонтеры для поиска пропавшего мужчины

Волонтеры Поискового центра просят добровольцев помочь в поисках пропавшего 39-летнего Руслана Андреева. Мужчина пропал в Казани накануне, 22 февраля, сообщается, что он может находиться и в других районах республики. Руслан нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавый, седые волосы, серые глаза.

Был одет: темно-серый свитер с орнаментом на груди, оранжевая футболка, темно-синие бриджи в клетку, шерстяные носки, черные сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните 8967-46-64-911 или 112. Если вы хотите стать волонтером, обратитесь к инфоргу поиска Мендисобаль 8-917-236-36-80.