Казань вошла в топ-10 самых мужественных городов России и СНГ

Казань заняла восьмую строчку в рейтинге самых мужественных городов России и СНГ, составленном компанией «ТурСтат». За столицу Татарстана свои голоса отдали 4% опрошенных, столько же голосов набрала столица Башкирии Уфа.

Самым мужественным городом России стала Москва, в десятку также вошли Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург и Нур-Султан.

Добавим, что рейтинг составлен по итогам интернет-опроса на тему, в каком городе проживают самые лучшие мужчины.