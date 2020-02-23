«Хрустальная леди» Лилия Тимергалиева из Казани ждет ребенка

«Хрустальная леди» из Казани Лилия Тимергалиева ждет ребенка, сейчас женщина на 13-й неделе беременности. Узнав о положении Лилии, врачи РКБ провели консилиум и предупредили ее о возможных рисках. У женщины редкое генетическое заболевание несовершенный остеогенез, характеризующаяся частыми переломами.

«Несмотря на предупреждения, мы решили оставить ребёнка и сейчас боремся за него. Я чувствую себя хорошо. Все мои родные восприняли нашу новость с большой радостью и обещали помочь», - цитирует Лилию издание KazanFirst.

Лилия – одна из подопечных реабилитационного центра «Ярдэм», помогает малоимущим и нуждающимся. Своего супруга она встретила в мечети, где он работал волонтером. Ришат Тимергалеев признается, что влюбился в нее с первого взгляда. Ранее пара заявляла, что хочет усыновить ребенка.