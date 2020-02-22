К чему готовиться казанцам? В московском МСЗ зафиксировано повышение уровня радиации

Тем временем пока продолжается борьба за отмену строительства МСЗ в Казани, многие граждане предпочитают оставаться в стороне. Часто на митингах можно было увидеть плакаты из серии "Нам не нужен второй Чернобыль" на что большинство реагировало довольно скептично. Однако сегодня появился ещё один "звоночек" из Московской области. Там активно функционирует МСЗ.

Как сообщает РИА "Новости", на мусоросжигательном заводе на юге Москвы был зафиксирован подъем уровня радиации. На место происшествия уже направлена мобильная лаборатория. Сейчас специальная группа проводит замеры радиационного фона на месте.

Стоит ещё раз вспомнить казанских активистов, которых грузили в автозаки, и тем кто не понимает сути ещё раз переосмыслить явную будущую проблему в столице нашего региона.

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