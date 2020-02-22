Количество взяток в Татарстане увеличилось больше чем в 2 раза

Во время итогового заседания коллегии глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов сообщил, что за год в период с 2018 по 2019г, количество уголовных дел за дачу взяток должностным лицам увеличилось в 2,5 раза.

Если говорить о конкретных цифрах, то в прошлом году суды Татарстана рассмотрели 222 дела о коррупционных преступлениях. Всего приговорили при этом 245 человек. Тенденция роста к сожалению пока до сих пор присутствует не только по Татарстану, но и по всей стране.

По мимо этого Гилазов также отметил рост уголовных дел по статье "Экстримизм", относительно прошлого года их количество выросло в 1,5 раза.

Так вышло что на территории нашей страны попасть под эту статью может практически каждый, элементарно и по принципу "совка", просто за шутку, а сегодня даже за репост в соц.сети.