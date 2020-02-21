Сбербанк профинансировал строительство второго дома в жилом квартале «Яркий»

20 февраля 2020 года, Казань Сбербанк и Группа ЖИК заключили договор о проектном финансировании сроком на 2,5 года на сумму 797 млн. руб. для строительства второго дома в жилом квартале «Яркий».

Схема эскроу-счетов максимально защищает интересы всех сторон: банк контролирует целевое использование средств, а интересы дольщика теперь полностью страхуются банком-таким образом, у дольщика отсутствуют риски от вложения денег на раннем этапе строительства.

Девелоперу, в свою очередь, открыт доступ к своевременному финансированию от крупного надежного партнера, поэтому он может предложить клиентам квартиры на привлекательных условиях.

Антон Каменев, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк: «Мы активно и всесторонне взаимодействуем с девелоперами Татарстана по реализации проектов с применением эскроу-счетов, выполняя таким образом важную социальную миссию по страхованию дольщиков».

Проект ГК ЖИК располагается на пересечении улиц Тэцевской и Белинского в Авиастроительном районе, поблизости от станции метро «Авиастроительная». ЖК «Яркий» демонстрирует новый стандарт жилья "Сomfort Lite"*: закрытый двор без машин, колясочные, качественная предчистовая отделка с выровненными стенами, потолками и стяжкой пола. В квартирах реализовано большинство технологий, присущих комфорт-классу, а планировки таковы, что покупатель получает максимум полезной площади.