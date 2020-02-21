В ФК "Рубин" рассказали о травме нового игрока "Рубина" Дмитрия Тарасова.

"Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов во время тренировки на сборе в Турции 21 февраля получил травму, после чего сразу покинул поле. В больнице нашему футболисту диагностировали "закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза" - сообщали представители клуба.

Тарасов временно не сможет играть, однако о времени, которое может потребоваться футболисту на восстановление, не сообщается.

Напомним, после сообщения о травмировании Тарасова болельщики "Рубина" саркастично отозвались о произошедшем.