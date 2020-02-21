На Горьковском шоссе в Казани у мужчины отобрали автомобиль

В Казани у должника отобрали машину прямо на дороге.

На Горьковском шоссе судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД арестовали автомобиль марки Hyundai Solaris. Его владелец - злостный неплательщик налогов, чей долг за время уклонения превысил 200 тысяч рублей. Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку, а его владелец продолжил свой путь пешком.

В случае неуплаты долга водителем в десятидневный срок транспортное средство будет продано.

Всего в минувшем году силами судебных приставов взыскано более 3 млрд рублей долгов по налогам, что на 1,4 млрд рублей больше по сравнению с 2018 годом, отметили в ведомстве.





