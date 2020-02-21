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«Квартет И», Павел Деревянко и Александр Ревва встретят весну на ТНТ4

Cегодня, 16:19 0 Автор: prokazan.ru

Между праздничными датами 23 февраля и 8 марта телеканал ТНТ4 покажет все фильмы самой народной театральной труппы «Квартет И», комедии со звездой сериала «Домашний арест» Павлом Деревянко и самым красивым резидентом Comedy Club, актёром и певцом Александром Реввой.

23 февраля и 8 марта для России – это почти национальные праздники. День защитника отечества точно наше изобретение. Международный женский день в своё время популяризировала тоже Россия. И хотя они сегодня уже утратили первоначальный смысл, для всех остались поводом порадовать близких. К тому же эти праздники объединяются в две недели начала весны, поэтому на самом деле не прекращаются ни на день! Для того чтобы сохранить хорошее настроение между НАШИМИ любимыми праздниками ТНТ4 дарит всем зрителям НАШЕ смешное кино и предлагает вместе встречать весну.

Это наше кино не только потому, что произведено в России, а потому, что оно про наши мысли, чувства, отношения, жизненные ситуации и, самое главное, про наш юмор. «Квартету И» удаётся метко шутить над теми вещами, которые на уме у каждого. Их спектакли и фильмы уже стали современной классикой. Герои Павла Деревянко — сплошь узнаваемые типажи, которых актёр доводит до абсурда. А изумительный Александр Ревва украсит своим присутствием любой сюжет.

Встречаем весну с НАШИМ кино:

  1. 24 февраля в 22:00 - ДЕНЬ ВЫБОРОВ
  2. ‪25 февраля в 22:00 - ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2
  3. 26 февраля в 22:00 - ДЕНЬ РАДИО
  4. 27 февраля в 22:00 - БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
  5. 2 марта в 22:00 - О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
  6. 3 марта в 22:00 - О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ  
  7. 4 марта в 22:00 - НОЧНАЯ СМЕНА
  8. 5 марта в 22:00 - СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА

 

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