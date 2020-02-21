Мужские профессии: Сбербанк рассказал истории успеха настоящих мужчин

Спецпроект Сбербанка к 23 февраля посвящен тем, кто меняет мир и никогда не перестает стремиться к лучшему

Развивать регион – дело непростое. В преддверии Дня Защитника Отечества в спецпроекте мы хотим познакомить вас с нашими клиентами – настоящими мужчинами и профи в своем деле, постоянно развивающими себя и меняющими мир вокруг. У каждого своя история успеха, но все они вдохновляют никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к лучшему!

Юрий Никитин, 28 лет, город Владимир, Владимирская область

Мое призвание – пожарный. Так получилось, что мои родители посвятили свою жизнь службе в пожарной охране: отец служил пожарным, а мать работала диспетчером. Так что мое будущее было предопределено! После армии я пришел на службу в пожарно-спасательную часть №2 и ни на минуту не пожалел о своем выборе. Мои должностные обязанности как старшего пожарного – выезды на возгорания и ДТП, поиск пострадавших и очага возгорания, тушение пожара, спасение людей из задымленных и горящих квартир, а также деблокировка пострадавших в ДТП и зажатых в автомобиле людей. В нашей работе следует быть готовым ко всему – например, однажды мы уехали на тушение частного дома в обед 31 декабря, а вернулись в часть только утром 1 января. Как Новый год встретишь, так и проведешь...

Что хотел бы получить в подарок: На 23 февраля я был бы рад получить подарок-впечатление. Что-то экстремальное. Например, прыжок с парашютом или что-то в этом роде!

Андрей Майруков, 37 лет, город Чебоксары, Республика Чувашия

Я – врач-хирург высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по хирургии, заведующий хирургическим отделением БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии. О профессии врача я задумался еще в 10 классе, но долго не мог определиться, каким именно врачом я хочу стать: то ли гинекологом, то ли травматологом... И только в институте я окончательно решил: стану хирургом! Мне очень нравится оперировать. Приятно видеть, когда после тяжелой операции пациент идет на поправку и выздоравливает. Каждая операция – нестандартная, каждый больной – индивидуален. Наша больница, кроме плановой помощи, оказывает и экстренную, поэтому бывают разные случаи – очень часто приходится принимать быстрые решения.

Что хотел бы получить в подарок: Самые главные подарки на 23 февраля у меня уже есть – это семья и любимая работа.

Александр Порохня, 34 года, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Я работаю директором автономной некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». Я с детства мечтал помогать людям, правда, немного в другой роли – хотел стать адвокатом. Получил юридическое образование, стал работать в государственных структурах, увидел множество проблем, с которыми сталкиваются не только граждане, но и предприниматели... И понял – я могу им помочь! Так я стал работать в организациях, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Больше всего мне нравится видеть результат своей работы: когда человек, порой неуверенный в своих силах, начинает работать на себя, реализует свою идею, и его дело начинает приносить не только ощутимый доход, но и удовлетворенность.

Что хотел бы получить в подарок: 23 февраля для меня не просто дата в календаре, поскольку я отдал Родине два года долга. Мне бы хотелось просто провести этот день в кругу друзей-сослуживцев и родных – это и было бы лучшим подарком!

Сергей Гаврилин, 51 год, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Я работаю заместителем главного инженера по новой технике ООО «Гранд-НН». С техникой я дружу с детства – еще в школе мы с другом часто оставались после уроков и ремонтировали лабораторную технику и делали различные электрифицированные наглядные пособия для проведения уроков. Сейчас мне нередко приходится монтировать новое оборудование, но еще чаще – конструировать новые, ни на что не похожие автоматические системы различного направления пищевого производства. Например, мы первые создали автоматическую систему смешивания растворимого кофе с натуральным молотым, что сделало вкус и аромат продукта более яркими! Друзья зовут меня Кулибиным – я люблю изобретать, это так здорово – творить и создавать новое!

Что хотел бы получить в подарок: В праздник для меня самое главное – чтобы близкие были счастливы, а все остальное – пустяки.

Дмитрий Ополонский, 38 лет, город Ижевск, Республика Удмуртия

Мое основное место работы – ФГБОУ ВО «Ижевская государственная академия» МЗ РФ, кафедра госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональной диагностики. По совместительству работаю врачом-кардиологом в лечебно-диагностическом отделении № 1 БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический центр МЗ УР». Я – кандидат медицинских наук и работаю над докторской диссертацией. В медицине у меня много родственников, например, дядя работал врачом-терапевтом и геронтологом, моя тетя работает врачом-терапевтом в родильном доме при нашем кардиоцентре. Их пример и подтолкнул меня в сторону выбора профессии врача. В студенческие годы я хотел стать реаниматологом, потом онкологом, а на четвертом курсе медицинской академии начал работать медбратом в инфарктной службе РКДЦ. И втянулся!

Я благодарен жизни, что могу одновременно и преподавать медицину, и лечить людей. Не представляю свою жизнь без работы со студентами – это целый мир, дающий «вечную молодость»! Мне нравится помогать людям – назначая правильные лекарства, мы действительно продлеваем жизнь нашим пациентам, делаем их жизнь более счастливой. Кроме того, важно заниматься профилактикой, приучать людей быть внимательнее к своим артериальному давлению и пульсу, уровням холестерина и глюкозы крови. Профилактика – основа долгой и качественной жизни.

Что хотел бы получить в подарок: На 23 февраля я бы хотел, чтобы мои близкие – супруга и дети – разбудили меня утром, поцеловали и сказали: «Папа, мы тебя любим!».

Антон Рогожин, 32 года, город Саранск, Республика Мордовия

Я – преподаватель музыки по флейте и кларнету в детской музыкальной школе №6 в Саранске. Не могу сказать, что стал учителем музыки случайно, но произошло это достаточно неожиданно. У меня «красный» диплом историка, я закончил аспирантуру. Но на третьем курсе параллельно поступил в музыкальное училище, самостоятельно научившись играть на флейте. Для нашего города моя профессия – достаточно редкая. Учеников набираю с 6,5 лет – чем раньше начинаешь заниматься с ребенком, тем больше времени есть выучить его, подготовить к серьезным конкурсам. Никогда не знаешь, чего ожидать от ребятни, и за это живое и непосредственное общение я и люблю свою работу. Они настоящие, с ними интересно, они заряжают энергией и непосредственностью.

Что хотел бы получить в подарок: Подарки всегда несут в себе элемент неожиданности. Для меня совершенно неважно, что мне подарят на 23 февраля. Главное, чтобы это приносило положительные эмоции.

Олег Полекаренков, 51 год, город Киров, Кировская область

Моя должность – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Кировской области, полковник внутренней службы. Я с детства мечтал стать военным или пожарным и потому всегда уделял много внимания физической подготовке. Особенно я был увлечен парашютным спортом – меня привлекал риск, небо, экстремальные условия. Логично, что в армии меня сразу взяли в воздушно-десантные войска. А вернувшись из армии, я, не задумываясь, пошел в 16-ю пожарную часть города Кирова.

На службе мне больше всего нравится общение с личным составом и практические занятия. На работе бывали разные ситуации – в том числе и довольно нестандартные. Однажды во время пожара я отправился искать электрощит, чтобы отключить электричество. Незаметно дверь захлопнулась. Я отключил рубильник и отправился к выходу, но в кромешной тьме и густом дыму не нашел закрытую дверь. В какой-то момент началась паника, мелькнула мысль, что не выберусь. Но я вспомнил, чему нас учили, собрался с силами и мыслями, успокоился и стал исследовать стены и коридор. В конце концов я увидел вдалеке лучи света от фонарей коллег и вышел к ним.

Что хотел бы получить в подарок: Да ничего не нужно, лишь бы родные были рядом!

Александр Сироткин, 53 года, город Казань, Республика Татарстан

Я работаю деканом факультета пищевых технологий КНИТУ (КХТИ) и заведующим кафедрой промышленной биотехнологии, имею степень профессора и доктора технических наук. В профессию я пришел по призванию – мой отец, хотя и был военным, преподавал солдатам и офицерам, а мать работала учительницей русского языка и литературы. Моя работа включает в себя и административные обязанности, и педагогическую деятельность – лекционные, лабораторные и практические занятия, а также руководство экспериментально-исследовательскими проектами. Кстати, и дети пошли по моим стопам – сын учится в аспирантуре КНИТУ, а дочь мечтает стать микробиологом.

Что хотел бы получить в подарок: Подарки, конечно, приятно получать, но для меня главное – это внимание моих близких, окружающих коллег и, конечно же, друзей.

Павел Жиделев, 43 года, город Пермь, Пермский край

Я занимаю должность первого заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Пермского края». Всю свою жизнь я не прекращаю учиться – получил дипломы MBA, DBA, сейчас подтверждаю международную сертификацию CIMA. Руководство предприятием – это всегда работа с коллективом сотрудников, с внешними контрагентами. Всегда необходимо держать «руку на пульсе» текущих дел и прогнозировать перспективы развития предприятия. Это и есть мое любимое направление – смотреть в будущее. Кстати, учусь я не только в профессиональной области – например, прошлой весной закончил курсы судовождения и все лето катал свою семью на лодке по рекам Пермского края.

Что хотел бы получить в подарок: В подарок на 23 февраля я бы хотел получить дополнительный час в сутках – для того, чтобы проводить это время с семьей, с друзьями, за чтением художественной литературы, прогулками. В повседневных делах жизнь летит, и порой не остается времени на самое главное.

Наши герои не сговаривались между собой. Но в их мечтах о подарке на 23 февраля абсолютное лидерство занимает время, проведенное с близкими, и положительные эмоции и впечатления. К праздникам Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить родных и близких и создать для них запоминающийся #wow-день. В зависимости от интересов и увлечений вашего дорогого человека сервис предлагает различные варианты организации праздничного дня. Здесь же можно подсмотреть и идеи подарков. Но главное – будьте рядом! С праздником!