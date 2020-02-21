В Казани самозанятые могут получить 100 тысяч рублей на туристические стартапы

Ильсур Метшин принял решение помогать самозанятым: сто лучших начинающих предпринимателей могут получить по 100 тысяч рублей на развитие. Об этом мэр столицы РТ заявил на встрече с самозанятыми и предпринимателями.

Уточняется, что гранты будут выделять в приоритетном направлении - сфере туризма, а отбирать претендентов будет специальная комиссия.

"Мы не можем заменить банки, институт финансирования, но оказать поддержку в наших силах", – приводит слова Метшина пресс-служба мэрии.

Также сообщается, в районах появятся площадки для самозанятых. Мэр поручил подготовить по 10 мест в каждом районе города, где самозанятые без арендной платы смогли бы продавать свою продукцию. В свою очередь директор "Казанской ярмарки" Лев Семенов предложил в качестве площадки выставочный центр на Оренбургском тракте, который стал бы не только местом сбыта продукции, но и площадкой для обмена опытом и налаживания партнерских отношений.