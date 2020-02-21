Казанец, страдающий наркоманией. не соглашался лишаться водительских прав

Житель Казани, страдающий наркоманией, не хотел лишаться водительского удостоверения.

Как рассказали в прокуратуре РТ, местный житель с 2019 года состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с употреблением наркотиков, при этом имел права на управление автомобилем. По закону, ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением, является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами.

Прокуратура Ново-Савиновского района обратилась в суд с иском о лишении мужчины водительских прав, однако ответчик не согласился с решением суда и пытался обжаловать его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Татарстан оставила решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.