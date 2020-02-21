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Фото Prokazan.ru

Казанец, страдающий наркоманией. не соглашался лишаться водительских прав

Cегодня, 10:18 204 2 Автор: prokazan.ru

Житель Казани, страдающий наркоманией, не хотел лишаться водительского удостоверения. 

Как рассказали в прокуратуре РТ, местный житель с 2019 года состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с употреблением наркотиков, при этом имел права на управление автомобилем. По закону,  ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением, является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами.

Прокуратура Ново-Савиновского района обратилась в суд с иском о лишении мужчины водительских прав, однако ответчик не согласился с решением суда и пытался обжаловать его в апелляционном порядке.  Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Татарстан оставила решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

 

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комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2020
10:45
Какой то долбанный нарик вертит на одном месте суд и прокуратуру вместе с законом . Либералы называют это режимом . А по мне так - разруха и полный бардак .
Любимый пекинес
0
21 февраля 2020
11:02
Я же говорю, весь курятник за рулём в Казани,курицы без мозга,петухи с конопляными зёрнами, когда уже ГИБДД начнёт просто отбирать права

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