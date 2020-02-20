Госсовет Татарстана одобрил законопроект о реновации жилья в регионах

Депутаты Госсовета РТ 20 февраля на седьмом заседании одобрили законопроект о реновации жилья в регионах России. В пользу законопроекта проголосовали 76 депутатов, против выступили шестеро.

В ходе заседания проект вызвал споры, однако отмечалось, что в нем учтен опыт и ошибки Москвы и Санкт-Петербурга, где программа уже реализовывается.

Напомним, что о возможности реализации программы реновации в январе заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, поддержал идею применительно к Татарстану замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он сообщил, что Казань может стать городом, который опробует механизмы реновации. Корреспондент ProKazan.ru побеседовал с архитекторами и жителями, изучил российский и зарубежный опыт обращения с хрущевками и разобрался, чем для Казани может обернуться реновация.