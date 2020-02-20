В РТ рыбак с двумя товарищами выехали на "Оке" на лед Куйбышевского водохранилища и были обнаружены сотрудниками МЧС.

По данным ведомства, в МЧС поступило сообщение о машине, находящейся на льду в Спасском районе. Очевидец пояснил, что в машине находятся трое, они могут утонуть. Спасатели прибыли на место, рыбаки в помощи не нуждались, однако они нарушили закон о запрете выезда на лед водоемов. Граждан передали в руки полиции и Рыбнадзора.

Водителю - казанцу 1980 года рождения - выписали сразу три штрафа: за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, за управление не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем и нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Ему предстоит заплатить 4 500 рублей.