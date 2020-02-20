Казани могут присвоить новое почетное звание

Ильсур Метшин сегодня на заседании Госсовета внес предложение присвоить Казани почетное звание "Город трудовой доблести". Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

С обращениями о присвоении звания к мэру и в Казгордуму обращались жители города, предприятия и общественные организации.

"Это свидетельствует о большом патриотизме и огромной любви к городу, его истории и говорит о желании воздать заслуженную честь и славу трудовому подвигу казанцев" - считает Ильсур Метшин.

Депутаты Госсовета РТ инициативу поддержали, ходатайство будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.

"Город трудовой доблести" - это звание, которое будут присваивать городам, внесшим значительный вклад в Победу. В городах, удостоенных этого звания, будут устанавливать стелы с изображением местного герба и текстом соответствующего указа президента. Закон о введении звания Госдума РФ приняла 20 февраля в третьем чтении.