В Казани может появиться новый жилой массив

В Советском районе Казани может появиться новый жилой массив. Об этом сообщается в Сборнике документов мэрии города.
Согласно документу, он будет занимать площадь 52,9 гектаров и называться "Северная Чебакса". Планируется, что здесь построят 159 частных домов, жилая площадь займет бОльшую часть массива. Также в жилмассиве разместят магазин, кафе, поликлинику, аптеку, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка и административное здание. Рядом с массивом будет проходить крупная автомагистраль.
Территорию будут осваивать в две очереди. Общественные обсуждения по проекту планировки территории нового жилого массива пройдут с 20 февраля по 26 марта.
комментарии
А в нынешней жизни я никчёмный клоун неудачник по кличке Ага, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя...