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Татарстанцы примут участие в Югорской лыжном марафоне

Cегодня, 21:00 0 Автор: prokazan.ru

За первые две недели с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон, который в этом году состоится в Ханты-Мансийске 11 апреля, от Татарстана зарегистрировалось 5 человек. Регистрация будет открыта до 11 апреля, в прошлом году республику представляли 20 лыжников.

Общее количество зарегистрировавшихся более 800 человек из 28 регионов России и ряда зарубежных стран. Это почти вдвое больше, чем на ту же дату в прошлом году. Причем регистрация на прошлогодний марафон открывалась раньше.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры и банком «Открытие». Ежегодно на это спортивное событие собирается около 4 000 российских и зарубежных гостей и участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2020 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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