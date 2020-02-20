Рост аварийности в Казани обеспокоил Госавтоинспекцию. В городе проведут масштабный рейд

ГИБДД РТ проведет в Казани профилактические рейды "Стоп аварийность". Это связано с ростом числа аварий, в том числе, с погибшими и пострадавшими.

Рейды пройдут завтра, 21 февраля на магистральных улицах Казани и в местах концентрации аварий, сообщают ведомстве. Их цель - пресечение грубых нарушений ПДД, таких как превышение скорости, управление автомобилем пьяным водителем, нарушение правил расположения транспорта на дороге, а также случаи нарушения правил перевозки людей и непредоставления преимущества в движении пешеходам.

С начала 2020 года в Казани зарегистрировано 267 ДТП, в результате которых 9 человек погибли и 303 получили травмы различной степени тяжести. В столице Татарстана отмечается рост числа погибших и, как следствие, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.