Рост аварийности в Казани обеспокоил Госавтоинспекцию. В городе проведут масштабный рейд

ГИБДД РТ проведет в Казани профилактические рейды "Стоп аварийность". Это связано с ростом числа аварий, в том числе, с погибшими и пострадавшими.
Рейды пройдут завтра, 21 февраля на магистральных улицах Казани и в местах концентрации аварий, сообщают ведомстве. Их цель - пресечение грубых нарушений ПДД, таких как превышение скорости, управление автомобилем пьяным водителем, нарушение правил расположения транспорта на дороге, а также случаи нарушения правил перевозки людей и непредоставления преимущества в движении пешеходам.
С начала 2020 года в Казани зарегистрировано 267 ДТП, в результате которых 9 человек погибли и 303 получили травмы различной степени тяжести. В столице Татарстана отмечается рост числа погибших и, как следствие, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.
комментарии
значит еще и накануне 8 марта так же будет.
а так ГИБДД ДОЛЖНЫ ЕЖЕДНЕВНО контролировать, а не после резонансных ДТП (пр. Победы 2 аварии в течении 2-3 дней).
А в нынешней жизни я никчёмный клоун по кличке Ага, и я неудачник, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя...