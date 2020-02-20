Общероссийский народный фронт провел расследование и составил "Индекс расточительности", в который вошли самые дорогие автомобили, купленные госкомпаниями и компаниями с госучастием.

Третье место в рейтинге заняла ГУП "Медицинская техника и фармация Татарстана" (сеть государственных аптек). На сайте Госкзакупок можно найти тендер, который был опубликован для покупки. Заказчик приобрел Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography – TL6. Машина оснащена панорамной крышей, сенсорной бесконтактной системой для открывания багажника, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля. Стоимость машины составила 10, 89 миллионов рублей.

Самые дорогие автомобили активисты ОНФ нашли в тендерах у АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (головная компания – Ростех), бюро расположено в Туле. Организация хотела приобрести BMW 750Li xDrive или аналогичный автомобиль стоимостью 12,3 миллиона рублей, но позже отказалась от закупки. Еще один участник "Индекса расточительности" - АО "В/О «Алмазювелирэкспорт", Москва. Компания приобрела Mercedes-Benz S 560. Цена контракта составила почти 11,3 миллиона рублей.